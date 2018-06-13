Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
11:32 13.06.2018 Источник: РБК
Правительственные войска, поддерживаемые арабской коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия, начали наступление на главный порт Йемена Ходейда. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники. Сейчас порт удерживают повстанцы-хуситы.
По данным телеканала, правительственные войска начали полномасштабное наступление на порт и намерены его освободить. Их с воздуха и моря поддерживают силы коалиции. Йеменские власти сообщили, что испробовали все возможные мирные и политические способы освобождения города.
Местные жители сообщают о взрывах в пригороде Ходейды. РБК
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