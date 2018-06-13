Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Московского кредитного банка

15:53

Ведущее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Московского кредитного банка. Аналитики позитивно оценили показатели ликвидности и фондирования кредитного учреждения и полагают, что долгосрочный рейтинг дефолта соответствует показателю BB. При этом краткосрочный рейтинг дефолта эмитента обозначен как B, рейтинг устойчивости – b+; рейтинг поддержки – 4, прогноз – «Стабильный».Представители агентства отмечают позитивную динамику по ряду риск-метрик кредитного портфеля банка, в частности, серьезное (на 35%) снижение уровня потенциально проблемных активов с 30 сентября 2017 года по 31 марта 2018 года. При этом просроченные на срок более 90 дней кредиты оказались полностью покрыты резервами и составили лишь 2% кредитного портфеля. В сообщении Московского кредитного банка отмечается, что значительное улучшение его риск профиля было обусловлено эффективной работой компании с потенциально проблемными кредитами и более консервативным подходом к уровню резервирования. Fitch Ratings в оценке риск профиля банка, отмечает, что устойчивая прибыль обеспечивает значительную защиту от возможных кредитных потерь.