Трамп: Демократы выдумали преступление - сговор с русскими...
19:20 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз обрушился с критикой в адрес представителей Демократической партии, обвинив их в фабрикации информации по поводу приписываемого ему сговора с российскими властями в период предвыборной кампании 2016 года. На этот счет американский лидер высказался в своем "Твиттере".
"Демократы выдумали преступление - сговор с русскими, заплатили целое состояние, чтобы оно звучало правдоподобным, организовали нелегальную утечку засекреченной информации для того, чтобы был назначен специальный прокурор [Роберт Мюллер], а затем сами сговорились для того, чтобы эта куча мусора ожила в лживых СМИ", - написал он.
Новости
- 16:00 14.06.2018
- Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%
- 08:05 14.06.2018
- Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
- 16:00 13.06.2018
- Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
- 11:32 13.06.2018
- Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
- 15:00 09.06.2018
- США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
- 14:32 09.06.2018
- Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
- 11:32 09.06.2018
- Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
- 09:00 09.06.2018
- Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
- 18:35 08.06.2018
- СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
- 12:20 08.06.2018
- На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать