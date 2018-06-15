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В Белом доме не стали комментировать высказывание Трампа о российском Крыме

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09:00 15.06.2018 Источник: RNS

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала комментировать информацию о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российским.

«Я не в курсе, что был какой-либо подобный комментарий (от Трампа. — RNS). Я знаю, что СМИ об этом сообщили, но я не собираюсь комментировать частные разговоры, в которых не принимала участие, о которых у меня нет информации», — сказала Сандерс.

Как накануне сообщило издание Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника, Трамп в ходе саммита в Канаде заявил лидерам стран G7, что Крым является российским, поскольку там все говорят на русском языке. RNS

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