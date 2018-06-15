Яровая предложила предоставить льготы на авиабилеты для многодетных семей
12:32 15.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Ирина Яровая предложила предоставить многодетным семьям право на льготные авиабилеты. Письмо с соответствующей инициативой вице-спикер Госдумы направила полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.
«В целях расширения доступности воздушных перевозок на Дальний Восток… необходимо снять временные ограничения и реализовать в течение года программу предоставления субсидий на авиаперелёты по всем дальневосточным маршрутам, а также включить многодетных родителей в число льготников», — говорится в письме.
По мнению Ирины Яровой, реализация таких мер позволит выполнить указание Владимира Путина о необходимости расширения географии и времени применения субсидий. Говорит Москва
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