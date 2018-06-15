Над Гавайями прошел дождь из драгоценных камней
14:32 15.06.2018 Источник: Известия
Извержение вулкана Килауза, которое длится пятую неделю на Гавайях, привело к выбросу драгоценных камней оливин зеленого цвета, пишет Daily Mail.
Местные жители находят эти камни на улицах и пляжах, уверяя, что на острове идет самый настоящий дождь из них. Геологи, которые изучают состав лавы вулкана Килауэа, подтверждают: обнаружение камней действительно связано с извержением.
Оливин — драгоценный камень, один из самых распространенных минералов на планете. Другое название камня — перидот. Его используют для изготовления украшений, и в некоторых случаях стоимость камня доходит до $450 за карат. Известия
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