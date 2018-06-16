Япония: После проверок и модернизации перезапущен ядерный реактор на "Фукусима-1"
12:30 16.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четвертый реактор АЭС "Гэнкай" на юго-западном японском острове Кюсю перезапущен в субботу после того, как он был признан полностью безопасным и соответствующим новым жестким государственным нормам. Об этом сообщила его компания-оператор Kyushu Electric Power ("Кюсю электрик пауэр").
Четвертый энергоблок АЭС "Гэнкай" был остановлен для проверок в декабре 2011 года после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной того же года. Ожидалось, что после проведенных на нем работ реактор запустят в минувшем мае. Однако этому помешала авария с насосом одной из систем его охлаждения.
Это уже девятый энергетический реактор в Японии, вновь запущенный после потрясшей страну аварии на АЭС "Фукусима-1".
До нее атомная энергетика давала примерно 30% производимой в стране электроэнергии, работали около 50 реакторов. Однако после аварии на "Фукусима-1" все они были остановлены для проверок и модернизации в соответствии с новыми правилами безопасности.
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