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Новости

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0

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10:04 17.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в воскресенье в районе японского города Сибукава в префектуре Гумма в центре главного острова страны Хонсю. Очаг стихии располагался на глубине 20 км под поверхностью земли, сообщило Японское метеорологическое агентство.

По его данным, угрозы цунами нет.

Как сообщает телеканал NHK, сообщений о пострадавших и ущербе пока не поступало. 

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