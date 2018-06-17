В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0

10:04 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в воскресенье в районе японского города Сибукава в префектуре Гумма в центре главного острова страны Хонсю. Очаг стихии располагался на глубине 20 км под поверхностью земли, сообщило Японское метеорологическое агентство.

По его данным, угрозы цунами нет.

Как сообщает телеканал NHK, сообщений о пострадавших и ущербе пока не поступало.