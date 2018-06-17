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Бразилия сыграла вничью со Швейцарией

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23:06 17.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону.

Счет в матче на 20-й минуте открыл бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо. На 50-й минуте швейцарский полузащитник Стивен Цубер забил ответный мяч. Цубер играл за московский ЦСКА в сезоне-2013/14, в составе армейцев он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. За ЦСКА он провел 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

В следующем матче 22 июня сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге. Швейцарцы в тот же день в Калининграде встретятся с сербами.

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