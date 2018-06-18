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Выдра Гарри из Сочи предсказала итог матча между сборными России и Египта

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11:32 18.06.2018 Источник: REGNUM

В Сочинском аквариуме выдра Гарри предсказала итог матча между сборными России и Египта. Об этом рассказала заместитель директора Сочинского аквариума Жанна Зазина, передаёт «Р-спорт».

Как отметила Зазина, Гарри предсказал, что сборная России одержит победу над Египтом. По её словам, он настроен патриотично и второй раз подряд ставит на победу российской команды, выбирая мяч с триколором.

Напомним, матч между сборными России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. На данный момент Россия лидирует в группе А за счёт разницы забитых и пропущённых мячей.

В первом туре подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии со счётом 5:0. А сборная Уругвая вырвала победу у Египта — 1:0. Таким образом, Россия и Уругвай имеют в своём активе по три очка, а Египет и Саудовская Аравия пока очков не набрали. ИА REGNUM

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