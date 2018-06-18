Суд отложил жалобу на незаконность передачи Сампсониевского собора РПЦ
16:00 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес на 6 августа рассмотрение жалобы комитета имущественных отношений на решение Санкт-Петербургского УФАС России о нарушениях при передаче в безвозмездное пользование Сампсониевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в феврале 2017 года. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
Сампсониевский собор входил в комплекс Государственного музея "Исаакиевский собор" с 1984 года. В феврале 2017 года он был передан в безвозмездное пользование РПЦ. Новый владелец обязался совместно с музеем следить за сохранностью 141 предмета Музейного фонда РФ. Собор был основан Петром I в 1710 году в честь победы под Полтавой, одержанной в день памяти святого Сампсония Странноприимца. ТАСС
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