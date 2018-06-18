Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью - Жуков
16:32 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума осенью примет в окончательной редакции законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
"Обсуждение законопроекта будет очень серьезным. Безусловно, будут высказаны все аргументы и со стороны общественных организаций, и со стороны руководства регионов и региональных законодательных собраний. Окончательное принятие этого закона состоится уже в осеннюю сессию (второе, третье чтения)", - сказал Жуков.
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