Норвегия официально инициировала спор с США из-за пошлин на сталь и алюминий - ВТО

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с США о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном, сообщила во вторник пресс- служба ВТО, пояснив, что такой запрос означает официальное инициирование торгового спора."Норвегия запросили в ВТО консультации по спору с США, касающемуся американских пошлин на определенную импортируемую продукцию из стали и алюминия, - говорится в сообщении. - Эта просьба была распространена 19 июня среди членов ВТО"."Норвегия заявляет, что пошлины США на 25% и 10% на импортируемую продукцию из стали и алюминия не соответствуют положениям Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года и Соглашения о защитных мерах", - отмечает пресс-служба.Консультации позволяют обсудить вопрос и найти решение без перехода к дальнейшему разбирательству. Однако если консультации не увенчаются успехом, то по прошествии 60 дней жалующаяся сторона получит право попросить о создании панели арбитров, отмечает ВТО.