Из сектора Газа выпустили 45 ракет по Израилю
10:00 20.06.2018 Источник: Газета.Ru
За ночь с 19 на 20 июня боевики военизированного движения ХАМАС запустили из сектора Газа около 45 ракет в сторону израильских территорий, сообщается в твиттере армии Израиля.
В израильской армии отметили, что семь ракет удалось перехватить с помощью системы ПРО «Железный купол». Военные подчеркнули, что продолжать защищать мирное население Израиля
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по Газе в ответ на ракетный обстрел. Тогда сообщалось, что боевики ХАМАС запустили 13 ракет, четыре из которых удалось перехватить. ВВС Израиля атаковали восемь целей в секторе Газа, среди них был цементный завод и три военных соединения ХАМАС. Газета.Ru
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