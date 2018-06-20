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Новости

Из сектора Газа выпустили 45 ракет по Израилю

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10:00 20.06.2018 Источник: Газета.Ru

За ночь с 19 на 20 июня боевики военизированного движения ХАМАС запустили из сектора Газа около 45 ракет в сторону израильских территорий, сообщается в твиттере армии Израиля.

В израильской армии отметили, что семь ракет удалось перехватить с помощью системы ПРО «Железный купол». Военные подчеркнули, что продолжать защищать мирное население Израиля

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по Газе в ответ на ракетный обстрел. Тогда сообщалось, что боевики ХАМАС запустили 13 ракет, четыре из которых удалось перехватить. ВВС Израиля атаковали восемь целей в секторе Газа, среди них был цементный завод и три военных соединения ХАМАС. Газета.Ru

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