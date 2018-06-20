Турция получит от США самолеты F-35 уже 22 июня
10:05 20.06.2018 Источник: REGNUM
Вопреки протестам Конгресса США Турция получит первые истребители F-35 в четверг, 22 июня, заявил представитель минобороны США телеканалу CNN.
Представитель Пентагона также отметил, что церемония передачи двух самолетов F-35 состоится на базе Форт Уэрт в Техасе. Также сообщается, что турецкие пилоты и техники уже прибыли на авиабазу ВВС США для обучения.
Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что в принятом Сенатом США варианте оборонного бюджета на 2019 год предусмотрен запрет на участие Турции в программе производства F-35. ИА REGNUM
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