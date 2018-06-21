Кремль сменит спецпредставителя президента по Приднестровью
10:20 21.06.2018 Источник: РБК
Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, ставший в мае гендиректором «Роскосмоса», не сохранит пост спецпредставителя президента по Приднестровью. О том, что пост кремлевского куратора отношений с Приднестровьем, который он занимал с 2012 года, оказался вакантным, РБК рассказали два источника, близких к президенту Молдавии Игорю Додону, человек из окружения президента непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского и два близких к Кремлю источника.
«Будет новое назначение», — подтвердил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Указ о снятии Рогозина с должности спецпредставителя на момент публикации материала не опубликован.
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