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Кремль сменит спецпредставителя президента по Приднестровью

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10:20 21.06.2018 Источник: РБК

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, ставший в мае гендиректором «Роскосмоса», не сохранит пост спецпредставителя президента по Приднестровью. О том, что пост кремлевского куратора отношений с Приднестровьем, который он занимал с 2012 года, оказался вакантным, РБК рассказали два источника, близких к президенту Молдавии Игорю Додону, человек из окружения президента непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского и два близких к Кремлю источника.

«Будет новое назначение», — подтвердил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Указ о снятии Рогозина с должности спецпредставителя на момент публикации материала не опубликован.

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