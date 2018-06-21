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Новости

В Минздраве выступили за ограничение объема пластиковой тары для алкоголя

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11:32 21.06.2018 Источник: Известия

Объем пластиковых бутылок, в которых продается алкоголь, следует уменьшить, заявили «Известиям» в Минздраве. Ведомство поддержало инициативу депутатов о запрете полимерной потребительской тары (ПЭТ) для спиртного объемом более 0,5 л к 2020 году. Роспотребнадзор также выступил за новый запрет. Экономический блок правительства против законопроекта парламентариев. К началу июля в правительство должны поступить все отзывы ведомств, и кабмин определится со своей позицией по вопросу введения новых ограничений.

Правительство формирует отзыв на проект, подготовленный группой депутатов во главе с Михаилом Тарасенко о поправках в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ). Они предполагают последовательное ограничение объема полимерной потребительской тары (ПЭТ) для спиртного до 1 л к 2019 году и до 0,5 л к 2020 году.

В министерстве финансов считают, что ограничения продажи и производства спровоцируют рост цен и поспособствуют алкоголизации населения
Сейчас в России запрещено производить и продавать алкоголь в ПЭТ-бутылках объемом свыше 1,5 л, это ограничение вступило в силу в 2017 году. По мнению депутатов, новые запреты для ПЭТ будут способствовать деалкоголизации населения. 

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