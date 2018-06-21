Российский Су-57 в полтора раза превосходит по характеристикам F-35 - турецкая газета

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель пятого поколения Су-57 по характеристикам и эффективности превосходит своего основного конкурента - F-35 американской компании Lockheed Martin ("Локхид Мартин"). Об этом в четверг пишет близкая к правительству Турции газета "Сабах".Ее обозреватель Шереф Огуз напоминает, что Турция изначально была и поставщиком, и партнером в проекте по созданию F-35, однако в последнее время из-за "паранойи" США вопрос передачи Анкаре 100 этих машин оброс проблемами. Это связано с тем, что во вторник Сенат Конгресса США принял версию законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, согласно которому министр обороны лишается возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в том числе и истребителей F-35, из-за покупки Турцией российских ЗРС С-400. "На эти заявления об отказе передавать нам вооружения мы ответим, что F-35 - не единственная лавка на улице. Пока мы не сделаем свой F-35, можем полетать на Су-57", - пишет Огуз.Он напомнил, что ранее США под различными предлогами отказывались продавать Турции беспилотники и комплексы ПВО "Пэтриот", после чего республика нашла альтернативы. "Если США продолжат сопротивляться по вопросу F-35, тема с русским Су-57 вполне войдет в повестку. К тому же по сравнению с F-35 российский самолет в полтора раза эффективнее и в полтора раза дешевле", - отметил обозреватель.ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название (индекс) Су-57. Как сообщалось ранее, 5 декабря 2017 года он совершил первый полет с новым двигателем. Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска. Установочная партия составит 12 машин.F-35 является малозаметным многофункциональным истребителем-бомбардировщиком пятого поколения, разработанный в рамках программы JSF (Joint Strike Fighter, Единый ударный истребитель). Мелкосерийное производство началось в 2006 году, и к настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии, Нидерландов, Австралии, Японии. 21 июня США передадут Турции первые истребители F-35, несмотря на противодействие со стороны американских законодателей. Церемония состоится в техасском городе Форт- Уэрт, а после нее два истребителя будут направлены на базу ВВС Люк в штате Аризона, где и будет проходить обучение турецких пилотов.