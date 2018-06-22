В Брестской крепости проходит военно-историческая реконструкция первого дня войны

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабная военно-историческая реконструкция первых часов войны "22 июня. Брестская крепость" с участием представителей 11 стран проходит в Брестской крепости, которая 77 лет назад первой приняла на себя удар гитлеровских войск. Мероприятие приурочено к Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечают в пятницу.

Реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом началась в пять часов утра (совпадает с мск) - сразу после митинга-реквиема. Местом проведения мероприятия уже не первый год становится территория Кобринского укрепления, отмечет агентство БЕЛТА.

В легендарную цитадель приехали более 500 экспертов из России, Украины, Чехии, Австрии, Китая, Японии, Израиля, Латвии, Эстонии, Казахстана. В этом году был разработан новый сценарий реконструкции обороны цитадели. В него включили бой ефрейтора Василия Волокитина, эпизод с живым щитом. Для батальных сцен организаторы использовали советский разведывательный броневик, вермахтовскую пушку, легковые автомобили немецкие и советские, грузовики и мотоциклы военного времени.

До начала театрализованного действия, на площади Церемониалов крепости прошел традиционный митинг-реквием. Траурная церемония началась в половине четвертого утра с лазерной постановки "Вторжение". Фонограмму из знаменитой симфонии Дмитрия Шостаковича дополнили пулеметные выстрелы и залпы артиллерийской батареи. На 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Брест приехали более полутора десятка официальных делегаций, в том числе из Москвы, Ставрополья, Ленинградской области.

Своих представителей направила ассоциация воинов- интернационалистов Калининградской области, Киевское товарищество ветеранов разведки ВМФ. Также среди гостей - участники военно-исторического слета "22 июня. Брестская крепость", бронепробега "Дорога мужества", международного мотоавтопробега "Победа без границ". Минутой молчания почтили память тех, кто принес на алтарь Победы свою жизнь.

Ровно 77 лет назад, в 04:00, крепость первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники - воины более 30 национальностей бывшего СССР - без воды, продовольствия и связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов продолжали сопротивление как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.

В 1965 году Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".