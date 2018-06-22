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У границ России за неделю зафиксировали 20 иностранных самолетов-разведчиков

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10:32 22.06.2018 Источник: Lenta.ru

Воздушно-космические силы России за неделю зафиксировали у границ 20 иностранных самолетов-разведчиков. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Официальный орган Минобороны отмечает, что для перехвата возможных нарушений границы семь раз были подняты по тревоге дежурные истребители из состава сил ПВО. «Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в отчете военного ведомства.

В конце мая стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил восьмичасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Балтики в районе Клайпеды. В течение полутора часов он летал вдоль северной границы Калининградской области. Lenta.Ru

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