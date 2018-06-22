Бессрочное продление соглашения ОПЕК+ могут одобрить до конца года

18:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бессрочное продление соглашения ОПЕК+ может быть одобрено до конца 2018 года, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Что касается сроков, в которые соглашение [ОПЕК+] должно быть одобрено, мы нацелены на срок до окончания этого года. И я полагаю, что нам удастся достичь этого", - сказал он, отвечая он на вопрос ТАСС.