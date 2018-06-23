Швейцария обыграла Сербию со счетом 2:1
23:04 22.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы Е прошла в Калининграде.
Счет в матче на 5-й минуте открыл нападающий сборной Сербии Александар Митрович. На 52-й минуте ответный гол забил полузащитник Гранит Джака. Победный гол на 90-й минуте забил швейцарский полузащитник Джердан Шакири.
Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка. Швейцарцы уступают лидерство в таблице бразильцам, в активе которых также 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербы с 3 очками занимают третье место. Костариканцы очков не набрали и уже лишились шансов на выход в плей-офф.
В следующем матче сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде. Сербы в заключительном туре группового этапа встретятся с бразильцами в Москве на стадионе "Спартак". Оба матча пройдут 27 июня и начнутся в 21:00 мск.
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