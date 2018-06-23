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Самолет с болельщиками Перу со сбоем двигателя благополучно сел в Тюмени

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15:00 23.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У самолет АTR-72-212А авиакомпании "ЮТэйр", экипаж которого выполнял вечером в пятницу рейс по маршруту Екатеринбург - Тюмень, при заходе на посадку в аэропорту г. Тюмени (Рощино) произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. Экипажу удалось совершить благополучную посадку самолета. На борту самолета находились болельщики футбольной сборной Перу, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву. Об этом сообщила пресс- служба Росавиации.

В пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух. Это явление было кратковременным, вскоре в салон стал поступать чистый воздух. Возгорания двигателя не произошло, ситуация находилась под полным контролем опытного экипажа воздушного судна, обученного к выполнению посадки на тяге одного двигателя. Безопасности полетов угрозы не было.

Экипаж произвел посадку в аэропорту назначения и самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры были высажены штатно, без применения аварийных средств, и по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Расследованием всех обстоятельств и причин произошедшего события занимается комиссия Тюменского управления Росавиации.

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