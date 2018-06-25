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Новости

Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах в Турции

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07:24 25.06.2018 Источник: Газета.Ru

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена заявил, что лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, комиссия обработала 97,7% бюллетеней, по результатам подсчетов Эрдоган получил абсолютное большинство голосов. Он также отметил, что подсчет оставшихся бюллетеней уже не повлияет на результат.

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