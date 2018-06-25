Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах в Турции

07:24 Источник: Газета.Ru

Глава Высшей избирательной комиссии Турциизаявил, что лидер страныполучил абсолютное большинство голосов на президентских выборах. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, комиссия обработала 97,7% бюллетеней, по результатам подсчетов Эрдоган получил абсолютное большинство голосов. Он также отметил, что подсчет оставшихся бюллетеней уже не повлияет на результат.