Су-34 назвали лучшим ударным истребителем в мире
11:00 25.06.2018 Источник: Газета.Ru
Журнал Military Watch назвал российский Су-34 лучшим ударным истребителем в мире. По мнению экспертов, соперниками Су-34 являются китайский J-16 и американский F-15.
Как отмечается, Су-34, которые расположены в Сирии, способны поражать цели почти на всей территории Ближнего Востока.
При этом, по словам экспертов, возможности Су-34 снижают его зависимость от сопровождения истребителей. В частности, за счет того, что истребитель вооружен последней модификацией ракет «воздух-воздух» Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 километров. Газета.Ru
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