"Соцпроф" готовит свои предложения по пенсионной реформе
17:50
25.06.2018
Источник:
Информационное агентство России "ТАСС"
Объединение профсоюзов "Соцпроф" готовит свои предложения по пенсионной реформе и призывает все заинтересованные стороны к диалогу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте объединения.
"Мнений (по пенсионной реформе - прим. ТАСС) может быть много, их надо обсуждать, можно спорить с властью, но главное - это совместно искать решение, пробовать и снова спорить, и снова искать, и снова пробовать. Надо действовать конструктивно, иначе ничего не получится", - отмечается в сообщении.
"Правительственный законопроект только-только внесен в Государственную думу и ждет первого чтения. Поэтому сегодня объединение профсоюзов России Соцпроф готовит свои предложения по увеличению пенсий и предлагает своим коллегам из других профсоюзов организовать рабочую группу по разработке предложений по увеличению пенсий и контролю за прохождением законопроекта по повышению пенсионного возраста", - говорится в пресс-релизе.
В профсоюзном объединении подчеркнули, что "нельзя призывать народ выйти на улицы, не предлагая своего решения, просто потому что "против" - это безответственно, это предательство". В организации призвали не переводить процесс принятия управленческих решений в политическое русло, так как "это чревато непредсказуемыми последствиями". "Нельзя обещать людям только то, что они хотят услышать, - это популизм, а людей постигнет разочарование, поэтому всегда надо говорить правду и вместе искать решение", - заключили в объединении "Соцпроф".
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