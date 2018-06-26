Президент утвердил ряд поручений по итогам прямой линии
10:00 26.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам прямой линии. Она состоялась 7 июня. За 4 часа 20 минут глава государства ответил более чем на 70 вопросов.
Как сообщается на сайте Кремля, президент поручил упростить получение вида на жительства людьми, которые знают русские язык, и гражданства иностранными специалистами, организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты и подготовить предложения о расширении субсидируемых авиамаршрутов и категорий граждан, которым будут предоставляться субсидии.
Также правительству необходимо будет принять меры по завершению начавшегося долевого строительства и обеспечить 6-процентную ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми. Кроме того, кабмин должен подготовить предложения по дальнейшему росту зарплат бюджетников.
Властям Ростовской области президент поручил оказать содействие беженцам с юго-востока Украины, а руководству Владимирской области — отремонтировать больницу и детскую поликлинику в городе Струнино. Также главам ряда регионов поручено обеспечить эффективное использование инфраструктуры чемпионата мира по футболу. Говорит Москва
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