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Президент утвердил ряд поручений по итогам прямой линии

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10:00 26.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам прямой линии. Она состоялась 7 июня. За 4 часа 20 минут глава государства ответил более чем на 70 вопросов.

Как сообщается на сайте Кремля, президент поручил упростить получение вида на жительства людьми, которые знают русские язык, и гражданства иностранными специалистами, организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты и подготовить предложения о расширении субсидируемых авиамаршрутов и категорий граждан, которым будут предоставляться субсидии.

Также правительству необходимо будет принять меры по завершению начавшегося долевого строительства и обеспечить 6-процентную ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми. Кроме того, кабмин должен подготовить предложения по дальнейшему росту зарплат бюджетников.

Властям Ростовской области президент поручил оказать содействие беженцам с юго-востока Украины, а руководству Владимирской области — отремонтировать больницу и детскую поликлинику в городе Струнино. Также главам ряда регионов поручено обеспечить эффективное использование инфраструктуры чемпионата мира по футболу.  Говорит Москва

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