ЧМ-2018. Тренер сборной Англии: Опасения по поводу поездки в РФ оказались напрасными
19:30 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опасения многих англичан по поводу поездки в Россию на чемпионат мира по футболу оказались необоснованными. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
"Мне кажется, что все опасения, которые были перед турниром, оказались необоснованными. Нас тепло встретили, горячо поддерживали местные болельщики. Думаю, такое отношение и должно было генерироваться у нас дома. Многие просто испугались приезжать в Россию".
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