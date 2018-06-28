Индия объяснила, почему не поддержала проект расширения мандата ОЗХО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия не поддержала британский проект о расширении мандата ОЗХО, голосование по которому состоялось в среду в Гааге на специальной Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия, поскольку считает, что консультации по этому вопросу были "неполными". Об этом говорится в заявлении посла Индии в Нидерландах и ее постоянного представителя в ОЗХО Вену Раджамони, опубликованном на сайте МИД страны."Мы тщательно изучили этот проект и провели широкое обсуждение с его разработчиками и основными соавторами. Однако мы полагаем, что консультации, проведенные соавторами проекта, остаются недостаточно полными для проблемы столь высокой важности. Индия полагает, что проект решения, имеющего столь значительную важность и последствия, может стать итогом только всестороннего и широкого обсуждения", - сказал Раджамони, выступая на конференции."Индия последовательно поддерживает необходимость беспристрастного и объективного расследования ОЗХО, чтобы установить факты и сделать выводы на основе доказанных данных в случае любых инцидентов с использованием химического оружия строго в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия", - подчеркнул посол.При этом он указал, что Индия остается решительным противником использования химического оружия "где угодно, когда угодно, кем угодно и при любых обстоятельствах". "Такие действия не могут быть оправданы. Преступники, виновные в таких отвратительных деяниях, должны нести ответственность", - отметил Раджамони.ОЗХО приняла в среду британский проект изменения своего мандата, который наделяет организацию обвинительными функциями.