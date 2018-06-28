Путин рассказал о выводе войск из Сирии
16:12 28.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
За последние несколько дней из Сирии выведены 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава. Об этом президент России Владимир Путин сообщил, выступая на торжественном приеме в Кремле в честь выпускников военно-учебных заведений. Он добавил, что вывод войск продолжается. Коммерсантъ
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