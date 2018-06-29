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Крупный пожар на мусорном полигоне произошел в Татарстане

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11:20 29.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Татарстане произошёл крупный пожар на мусорном полигоне. Свалка загорелась в городе Лениногорске. Площадь пожара достигла 2,5 тысячи кв.м.

Как сообщил источник в экстренных службах региона, угрозы распространения огня нет.  Говорит Москва

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