XXI век "обрел" свой список величайших песен
10:20 30.06.2018 Источник: BFM.ru
Американский журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 100 величайших песен XXI века по мнению музыкантов и экспертов индустрии.
Список возглавляет композиция американской певицы Beyonce и ее мужа Jay-Z Crazy in Love (2003), которая также известна как саундтрек к фильму «50 оттенков серого». Второе место заняла песня Paper Planes (2007) британской певицы M.I.A., которую журнал называет «одной из самых свежих вещей на радио в этом тысячелетии». За ней идет американская группа The White Stripes с композицией Seven Nation Army (2003).
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