Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
19:42 01.07.2018 Источник: НГ-Online
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании завершился. В первом тайме мяч в свои ворота отправил Сергей Игнашевич. На 41-й минуте Артем Дзюба пробил пенальти и сравнял счет.
В серии послематчевых пенальти преимущество оказалось за россиянами.
Победой над сборной Испании Россия обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.
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