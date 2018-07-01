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Новости

Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

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19:42 01.07.2018 Источник: НГ-Online

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании завершился. В первом тайме мяч в свои ворота отправил Сергей Игнашевич. На 41-й минуте Артем Дзюба пробил пенальти и сравнял счет.

В серии послематчевых пенальти преимущество оказалось за россиянами. 

Победой над сборной Испании Россия обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

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