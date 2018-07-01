Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

19:42 Источник: НГ-Online

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании завершился. В первом тайме мяч в свои ворота отправил Сергей Игнашевич. На 41-й минуте Артем Дзюба пробил пенальти и сравнял счет.

В серии послематчевых пенальти преимущество оказалось за россиянами.

Победой над сборной Испании Россия обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.