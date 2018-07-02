0
0
444
Новости

Администрация Трампа готовит законопроект, который позволит США отказаться от выполнения норм ВТО

Добавить в избранное

09:32 02.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Администрация президента США готовит законопроект, который позволит Соединённым Штатам отказаться от выполнения норм Всемирной Торговой Организации. Документ готовится по просьбе Дональда Трампа, сообщают американские СМИ. По их данным, одобрение этого документа Конгрессом эквивалентно выходу США из ВТО. Однако информированные источники считают, что Конгресс никогда не позволит президенту получить такие полномочия. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:32 02.07.2018
США провели в Неваде испытания новой ядерной бомбы
0
202
10:20 02.07.2018
Митрохин заявил, что отказался от иска к "Яблоку"
0
270
10:05 02.07.2018
Минстрой намерен усилить контроль жителей за управляющими компаниями
0
297
10:00 02.07.2018
Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 - источник
0
302
09:20 02.07.2018
Зеехофер хочет уйти в отставку на фоне разногласий с Меркель
0
437
09:05 02.07.2018
Власти Британии отрепетировали свои действия на случай смерти королевы
0
497
09:00 02.07.2018
Порядка 2 тыс. журналистов ожидаются в Хельсинки из-за предстоящей встречи Путина и Трампа
0
512
08:48 02.07.2018
На выборах президента Мексики побеждает левый кандидат
0
419
08:36 02.07.2018
В июле вступает в силу ряд законодательных нововведений
0
718
08:24 02.07.2018
СМИ: США узнали о планах КНДР продолжать ядерные испытания
0
659

Возврат к списку