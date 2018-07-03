Пенсионеры Москвы и Подмосковья получили право бесплатного проезда в электричках
11:00 03.07.2018 Источник: НГ-Online
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московской области и Москвы. Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан: – почетные доноры СССР, России и Московской области; – родители и другие законные представители детей-инвалидов;
– один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования – до 23 лет;
– один из родителей в многодетной семье;
– один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте 18 лет.
«Мы с мэром Москвы приняли совместное решение: с 1 августа 2018 года проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения станет бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области, – сказал Андрей Воробьёв. – Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха – важны для всех жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта».
Как сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья, в общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 млн человек, в том числе 1,2 млн жителей Московской области и 1,6 млн. жителей Москвы.
Георгий Соловьев
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