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Эксперты Bank of America предупредили о вероятном "новом кризисе 1998 года"

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09:05 04.07.2018 Источник: REGNUM

Финансовые эксперты Bank of America предупредили о возможном развитии экономического кризиса, аналогичного кризису 1998 года. Об этом сообщает 3 июля Bloomberg.

По мнению инвестиционного аналитика Майкла Хартнета, в обозримом будущем в мире может разразиться очередной кризис, в результате которого экономики некоторых государств может ждать дефолт. Эксперт отметил укрепление экономики США на фоне «сжимающихся» рынков развивающихся стран — данная ситуация напомнила Хартнету события 20-летней давности.

Напомним, последствия кризиса 1998 года в России серьёзно повлияли на развитие экономики и страны. Курс российской национальной валюты обвалился тогда за полгода более чем в три раза — с шести рублей за доллар США перед дефолтом до 21 рубля за доллар США 1 января 1999 года.  ИА REGNUM

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