Российско-китайские отношения являются незаменимыми - Си Цзиньпин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Китайской Народной Республикина встрече со спикером Совета Федерацииназвал незаменимыми и особыми двусторонние отношения с Россией."Недавно мне было приятно в Пекине принимать уважаемого господина [президента РФ Владимира] Путина с его государственным визитом в Китай. В ходе этого визита, очень насыщенного мероприятиями, в том числе я вручил ему первый наш государственный орден - орден Дружбы КНР. Это показывает высокую степень и особый характер китайско- российских отношений, которые фактически являются незаменимыми", - сказал Си Цзиньпин на встрече в среду.