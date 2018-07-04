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Российско-китайские отношения являются незаменимыми - Си Цзиньпин

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14:32 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко назвал незаменимыми и особыми двусторонние отношения с Россией.

"Недавно мне было приятно в Пекине принимать уважаемого господина [президента РФ Владимира] Путина с его государственным визитом в Китай. В ходе этого визита, очень насыщенного мероприятиями, в том числе я вручил ему первый наш государственный орден - орден Дружбы КНР. Это показывает высокую степень и особый характер китайско- российских отношений, которые фактически являются незаменимыми", - сказал Си Цзиньпин на встрече в среду.

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