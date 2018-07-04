В "Нафтогазе" утверждают, что суд в Швейцарии возобновил арест акций обоих "Северных потоков"
19:00 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об этом заявили в среду в украинской компании "Нафтогаз".
"Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром". Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - сообщила пресс- служба предприятия.
В "Нафтогазе" отметили, что теперь активы "не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза".
Новости
- 14:00 04.07.2018
- Анкара пообещала поставить Киеву беспилотники - СНБО Украины
- 09:32 04.07.2018
- Сын лидера ИГ убит в Сирии при столкновении с российскими войсками - Reuters
- 19:30 03.07.2018
- Создание "москитного флота" Минпромторг назвал приоритетом при обновлении ВМФ
- 15:12 03.07.2018
- Глава Генштаба Украины назвал наименования войсковых частей России "воровством истории"
- 14:32 03.07.2018
- Американские эксперты посчитали китайские ядерные боеголовки
- 13:20 03.07.2018
- Инструкторы НАТО проведут обучение сержантов и старшин ВМС Украины
- 13:05 03.07.2018
- В Китае создали "лазерный АК-47"
- 09:20 03.07.2018
- Завершены испытания новой ракеты для С-400
- 14:32 02.07.2018
- Покупка Турцией С-400 может поставить под угрозу секретность технологии "стелс" - СМИ
- 13:00 02.07.2018
- Частям российской армии присвоены имена украинских городов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать