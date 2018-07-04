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В "Нафтогазе" утверждают, что суд в Швейцарии возобновил арест акций обоих "Северных потоков"

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19:00 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об этом заявили в среду в украинской компании "Нафтогаз".

"Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром". Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - сообщила пресс- служба предприятия.

В "Нафтогазе" отметили, что теперь активы "не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза".

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