Россияне стали больше работать - доклад

09:00 Источник: РБК

Россияне стали работать больше: каждый занятый в 2017 году в среднем провел за работой 1980 часов, что на шесть часов больше, чем в 2016 году, следует из ежегодного доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о труде и занятости. Российский показатель вырос впервые с 2014 года.При этом Россия второй год замыкает пятерку самых работающих стран, следует из данных ОЭСР по 37 ведущим странам. Больше, чем в России, в 2017 году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Зато Россия обходит по этому показателю все страны большой семерки, включая США, Японию и Германию, в которых, согласно стереотипам, трудоголизм является одной из особенностей социального поведения. За отчетный год россияне отработали на 221 час больше, чем в среднем работники в странах ОЭСР (1759 часов).

Однако по качеству трудовых доходов (earnings quality), под которым ОЭСР понимает суммарный почасовой заработок, выраженный в долларах и учитывающий степень равномерности распределения доходов среди населения, Россия занимает девятое место с конца с показателем $4,1 (меньше, в частности, у остальных стран БРИКС), согласно последним доступным данным за 2015 год. В среднем по ОЭСР этот показатель составлял $16,8. РБК