Рабочая группа Мосгоризбиркома утвердила стандарт участка для "дачного" голосования
14:10 05.07.2018
В Москве утвержден стандарт, которого следует придерживаться при создании избирательных участков за пределами территории столицы, так называемых дачных избирательных участков, на которых горожане смогут проголосовать 9 сентября. Стандарт был одобрен представителями специальной рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории столицы. По словам главы рабочей группы, спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, стандарт принят с учетом рекомендаций которые поступили от столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами. Рабочая группа также осмотрела образец модульного избирательного участка, которые планируется размещать за пределами столицы, в местах, где нет подходящих для организации голосования помещений. «В первую очередь на загородных избирательных участках должно быть обеспечено видеонаблюдение. Предложенный образец модульного избирательного участка оптимально позволяет вести видеонаблюдение и отслеживать все происходящее на участке в день голосования. Конструкция соответствует всем требованиям для размещения на загородных избирательных участках наблюдателей Общественной палаты Москвы и наблюдателей от кандидатов на пост мэра Москвы», - сказал Шапошников, по словам которого, представители группы уже обратились в Мосгоризбирком с предложением утвердить этот стандарт.
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