В РФ будет введен акциз на кальянную смесь
15:12 05.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России введут акциз на кальянную смесь. Сумма сбора составит 457 рублей за килограмм.
Под кальянной смесью подразумевается многокомпонентная смесь, изготовленная из нерастворимой части нетабачного сырья и предназначенная для использования в кальяне. Говорит Москва
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