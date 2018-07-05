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В РФ будет введен акциз на кальянную смесь

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15:12 05.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России введут акциз на кальянную смесь. Сумма сбора составит 457 рублей за килограмм.

Под кальянной смесью подразумевается многокомпонентная смесь, изготовленная из нерастворимой части нетабачного сырья и предназначенная для использования в кальяне.  Говорит Москва

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