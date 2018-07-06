Медведев на совещании обсудит план мероприятий Десятилетия детства

07:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Россиив пятницу соберет совещание, чтобы обсудить план основных мероприятий Десятилетия детства.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в совещании примут участие председатель Совета Федерации, вице-премьер, министр просвещения, министр труда и социальной защиты, министр спорта, министр культуры, министр здравоохранения, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

В мае 2017 глава государстваподписал указ, по которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. На нынешнем совещании будут обсуждаться основные мероприятия Десятилетия детства до 2020 года. Их план готовило Министерство труда и социальной защиты.

Как ранее сообщал глава ведомства Максим Топилин, в проект плана были включены мероприятия из пакета демографических мер, предложенных президентом России, идеи, направленные на развитие индустрии детского туризма и отдыха.