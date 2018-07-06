Медведев на совещании обсудит план мероприятий Десятилетия детства
07:13 06.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу соберет совещание, чтобы обсудить план основных мероприятий Десятилетия детства. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в совещании примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. В мае 2017 глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. На нынешнем совещании будут обсуждаться основные мероприятия Десятилетия детства до 2020 года. Их план готовило Министерство труда и социальной защиты. Как ранее сообщал глава ведомства Максим Топилин, в проект плана были включены мероприятия из пакета демографических мер, предложенных президентом России, идеи, направленные на развитие индустрии детского туризма и отдыха.
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