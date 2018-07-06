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Новости

Во время учений на Украине взорвался миномет, есть жертвы

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10:20 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

При взрыве миномёта в ходе учений на Украине погибли трое военных. Как сообщили в Минобороны страны, девять человек получили ранения.

Инцидент произошёл на Ровенском общевойсковом полигоне.

Решением командующего Сухопутными войсками вооружённых сил Украины бригадные тактические учения приостановлены, по факту случившегося ведётся расследование. Говорит Москва

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