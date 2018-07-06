В образцах из сирийской Думы обнаружили следы хлора

21:09 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили следы хлора в образцах, собранных в районе сирийского города Дума. Об этом говорится в распространенном в пятницу предварительном докладе Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС).

"Результаты [анализа] показали отсутствие следов нервно-паралитических веществ или продуктов их распада в образцах из окружающей среды или плазме крови, взятой у предполагаемых пострадавших, - говорится в документе. - Однако в образцах, собранных в двух местах, обнаружены хлоросодержащие органические вещества". В настоящее время группа экспертов "работает над установлением значимости этих результатов" и намерена представить окончательные результаты своей работы позднее.

Кроме того, МУФС подготовила доклад по двум случаям возможного применения химического оружия под городом Алеппо - в районе Аль-Хамадания 30 октября 2016 года и районе Карм ат-Тарраб 13 ноября 2016 года. "На основе полученной информации, интервью и лабораторных анализов МУФС не смогла установить, было ли использовано какое-либо химическое вещество в качестве химоружия в этих инцидентах", - отмечается в документе. По мнению специалистов, "пострадавшие люди в некоторых случаях могли подвергнуться воздействию какого-то нестойкого раздражающего вещества". Оба доклада распространены среди членов ОЗХО, а также направлены в СБ ООН.

Сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия распространили ряд НПО, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование города Дума, но не нашли там следов применения химоружия. Днем позже ОЗХО приняла решение направить в Сирию своих экспертов для проверки сообщений о возможном применении химоружия.

Инспекторы ОЗХО прибыли в Дамаск 14 апреля. За несколько часов до этого США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об инциденте в качестве повода, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно- исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база противовоздушной обороны (ПВО), несколько военных аэродромов и армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.

Свою деятельность в Сирии специалисты завершили в начале мая. После этого собранные образцы были доставлены в Гаагу, а затем направлены на анализ в аккредитованные ОЗХО лаборатории. Заключения экспертов основываются на проведенном анализе, информации, полученной от свидетелей, а также других собранных данных.