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Новости

Пострадавшие в Эймсбери остаются в критическом состоянии

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22:22 06.07.2018 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Мужчина и женщина, пострадавшие в результате отравления нервнопаралитическим веществом в Эймсбери, остаются в критическом состоянии в больнице Солсбери. Об этом передает «Росбалт» со ссылкой на сообщение Национальной службы здравоохранения.

«В результате воздействия нервнопаралитического вещества в субботу 30 июня двое пациентов (мужчина и женщина, оба за 40 лет) остаются в районной больнице Солсбери, оба в критическом состоянии», — отмечается в сообщении.


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