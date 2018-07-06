Пострадавшие в Эймсбери остаются в критическом состоянии
22:22 06.07.2018 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ
Мужчина и женщина, пострадавшие в результате отравления нервнопаралитическим веществом в Эймсбери, остаются в критическом состоянии в больнице Солсбери. Об этом передает «Росбалт» со ссылкой на сообщение Национальной службы здравоохранения.
«В результате воздействия нервнопаралитического вещества в субботу 30 июня двое пациентов (мужчина и женщина, оба за 40 лет) остаются в районной больнице Солсбери, оба в критическом состоянии», — отмечается в сообщении.
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