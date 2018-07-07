Британская полиция: В Эймсбери новых пострадавших от отравления нет
12:05 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британская полиция не выявила новых пострадавших с симптомами отравления нервно- паралитическим веществом после инцидента в английском городе Эймсбери. Об этом в субботу в "Твиттере" сообщила полиция графства Уилтшир.
"На данном этапе больше ни у кого не было выявлено тех же симптомов, связанных с этим инцидентом. После проведения дополнительных анализов взятых у пациентов проб мы теперь знаем, что они подвергались воздействию нервно- паралитического вещества после контакта с зараженным предметом", - говорится в сообщении.
Новости
- 13:15 07.07.2018
- В Москву привезли знаменитый Кубок Стэнли
- 12:55 07.07.2018
- Гидрометцентр: Погода в Москве сегодня "потенциально опасна"
- 12:40 07.07.2018
- Меркель: Стоящие перед НАТО вызовы очень сильно изменились
- 12:16 07.07.2018
- На саммите НАТО поддержат прямые переговоры о мире афганского правительства с талибами
- 11:50 07.07.2018
- Ученые установили, что ношение галстука наносит мозгу вред
- 11:26 07.07.2018
- В Дагестане задержан экс-министр здравоохранения
- 11:00 07.07.2018
- Америка не тронет власть в КНДР, если все ядерные силы корейцев будут уничтожены
- 10:40 07.07.2018
- Италия больше не хочет покупать у США истребители F-35
- 10:20 07.07.2018
- Тереза Мэй пригрозила главе британского МИДа Джонсону отставкой
- 10:00 07.07.2018
- Госдеп: В России подавляется свобода прессы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать