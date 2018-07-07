Британская полиция: В Эймсбери новых пострадавших от отравления нет

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская полиция не выявила новых пострадавших с симптомами отравления нервно- паралитическим веществом после инцидента в английском городе Эймсбери. Об этом в субботу в "Твиттере" сообщила полиция графства Уилтшир.

"На данном этапе больше ни у кого не было выявлено тех же симптомов, связанных с этим инцидентом. После проведения дополнительных анализов взятых у пациентов проб мы теперь знаем, что они подвергались воздействию нервно- паралитического вещества после контакта с зараженным предметом", - говорится в сообщении.