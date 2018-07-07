Цукерберг "побил" Баффета за третье место в списке богатейших людей мира

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг вышел на третье место в списке богатейших людей мира. В рейтинге миллиардеров, составляемом агентством Блумберг, он потеснил американского инвестора Уоррена Баффета.

По данным агентства, состояние Цукерберга составляет 81,6 млрд долларов, что больше, чем у Баффета, на 373 млн долларов (81,2 млрд долларов). Отмечается, что основатель соцсети смог потеснить Баффета в рейтинге благодаря росту акций Facebook в пятницу на 2,4%.

Лидерство в рейтинге сохранил руководитель интернет- компании Amazon Джеффри Безос, чье состояние оценивается в 142 млрд долларов. Второе место занимает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (94,2 млрд долларов).