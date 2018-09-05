Патриарх Варфоломей объявил право Константинополя самостоятельно разрешить украинский церковный вопрос

14:15 Источник: НГ-Online

Патриарх Варфоломей выступил с речью на Синаксе, заседание которого проходит 1-4 сентября в Патриаршем соборе Св. Георгия в Стамбуле, передает Религиозно-информационная служба Украины.

В своей речи Патриарх Варфоломей остановился на трудностях, с которыми столкнулось украинское православие.

«Все началось в начале 14-го века, когда престол Киевской митрополии было перенесено без канонического разрешения Матери-Церкви в Москву. И с тех пор со стороны наших киевских братьев продолжались неустанные усилия обрести независимость от церковного контроля со стороны Московского центра. Действительно, упрямство Московского Патриархата стало причиной раскола, от которого до сих пор страдает народ Украины», - сказал он.

По словам Вселенского Патриарха, рассмотрение этого вопроса с учетом святых канонов не оправдывает никакого вмешательства со стороны Православной церкви в России, так как это не юрисдикция Московского Патриархата. Как подчеркнул Патриарх Варфоломей, Киевская митрополия «остается постоянно и непрерывно в канонической зависимости от Константинопольской Церкви-Матери».

Патриарх сделал акцент на том, что ситуация, которая сегодня сложилась в украинском православии, сложилась из-за России, которая не смогла решить проблемы. Варфоломей взял на себя инициативу решить украинский вопрос. Он сообщил о просьбе предоставить Томос на автокефалию Украинской Православной Церкви от парламента Украины, а также о периодических просьбах Патриарха Киевского Филарета об обжаловании его дела (то есть снятие анафемы, наложенной Московским Патриархатом. - ред.).

«Миссия Вселенского Патриархата не заключается в навязывании новых экклезиологических принципов, а в сохранении истин веры, традиций и вдохновенных святоотеческих учений, созданных много веков назад. Экуменический Патриархат несет ответственность за решение вопросов в церковном и каноническом порядке, поскольку он единственный имеет каноническую привилегию выполнять этот высокий долг», - резюмировал Патриарх Варфоломей.