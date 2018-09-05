Россия потребует провести международное расследование убийства Захарченко

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на предстоящем заседании Контактной группы в Минске потребует провести международное расследование убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом заявил во вторник журналистам полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

"Завтра на заседании Контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко, - сказал он. - Считаю, что это расследование должно быть максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников Минского процесса".