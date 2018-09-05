Три тысячи человек оказались отрезаны от мира в здании аэропорта Кансай в Осаке
15:15 04.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заблокированных людей в международном аэропорту Кансай в западном японском городе Осака (административный центр одноименной префектуры, который оказался затоплен из-за воздействия тайфуна, возросло до 3 тысяч. Такие уточненные данные привел во вторник телеканал Эн-эйч-кей.
Ранее сообщалось, что там остались около 100 человек. По данным телеканала, в аэропорту нарушено электроснабжение и не работают кондиционеры. В магазины на территории двух терминалов выстроились длинные очереди желающих купить напитки и еду.
Воздушная гавань, расположенная на насыпном острове, оказалась отрезана от основной части города. Там затоплены взлетно-посадочная полоса, места для стоянки самолетов. Ущерба терминалу, за исключением затопленного подземного уровня, не зафиксировано. Тем не менее эвакуация людей в настоящее время невозможна из-за того, что движение по единственному мосту на насыпной остров остановлено.
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