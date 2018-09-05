0
0
937
Новости

Три тысячи человек оказались отрезаны от мира в здании аэропорта Кансай в Осаке

Добавить в избранное

15:15 04.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заблокированных людей в международном аэропорту Кансай в западном японском городе Осака (административный центр одноименной префектуры, который оказался затоплен из-за воздействия тайфуна, возросло до 3 тысяч. Такие уточненные данные привел во вторник телеканал Эн-эйч-кей.

Ранее сообщалось, что там остались около 100 человек. По данным телеканала, в аэропорту нарушено электроснабжение и не работают кондиционеры. В магазины на территории двух терминалов выстроились длинные очереди желающих купить напитки и еду.

Воздушная гавань, расположенная на насыпном острове, оказалась отрезана от основной части города. Там затоплены взлетно-посадочная полоса, места для стоянки самолетов. Ущерба терминалу, за исключением затопленного подземного уровня, не зафиксировано. Тем не менее эвакуация людей в настоящее время невозможна из-за того, что движение по единственному мосту на насыпной остров остановлено.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:45 05.09.2018
Трамп сказал, что не отдавал приказ уничтожить Асада
0
29
20:28 05.09.2018
МИД РФ: Британии безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО
0
139
19:28 05.09.2018
Посол Бристоу отказался предоставить России отпечатки пальцев обвиняемых по делу Скрипаля
0
223
17:40 05.09.2018
Сто пассажиров рейса Дубай - Нью-Йорк почувствовали себя плохо. Лайнер в карантине
0
333
17:20 05.09.2018
Британия запросила заседание СБ ООН по делу Скипалей
0
384
17:00 05.09.2018
Приглашение Путину посетить Париж 11 ноября еще рассматривается
0
344
16:45 05.09.2018
СК РФ резко отреагировал на заявление Мацеревича по поводу "подмены" самописцев самолета Качиньского
0
378
16:38 05.09.2018
Временный поверенный в делах России в Лондоне вызван в британский МИД
0
351
16:33 05.09.2018
Британия пересматривает все выданные россиянам бизнес-визы категории TIER1
0
384
16:30 05.09.2018
К Кремле назвали дату встречи президентов России и Армении
0
346

Возврат к списку